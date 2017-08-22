أصدر مجلس التعليم العالي قراراً يقضي بمنع طلاب الدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه" في الجامعات من مغادرة البلاد إلا بموافقة المشرف وعميد الكلية.

وأكد القرار, الذي نشرته صحيفة (الوطن) المحلية, أنه "يجب ألا تزيد مدة السفر على ثلاثة أشهر في الكليات التطبيقية وأربعة في النظرية في السنة منفصلة أو متصلة".

وشدد القرار "على ضرورة التأكد من حركة دخول وخروج الطالب عبر إدارة الهجرة والجوازات، إضافة إلى التشديد على دوام الطالب المسجل في مرحلة الدراسات العليا."

يذكر أن مجلس التعليم العالي وافق مطلع العام الجاري، على مجموعة قرارات طرحها مجلس الشعب حول قضايا تتعلق بالمنح الدراسية في الجامعات الخاصة .