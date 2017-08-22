السوري مجد الدين غزال يحرز فضية الوثب العالي في مدينة برمنغهام البريطانية اخبار الرياضة شارك

أضاف لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال إنجازا جديدا لسجله الحافل بالألقاب بإحرازه الميدالية الفضية لمنافسات الوثب العالي في لقاء برمنغهام ببريطانيا ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وحقق غزال الميدالية الفضية بعد أن وثب لارتفاع 231 سم بينما نال الميدالية الذهبية القطري معتز عيسى برشم برقم قدره 240 سم.



ومن المقرر أن يخوض لاعب منتخبنا الجولة النهائية من الدوري الماسي لألعاب القوى في زيوريخ السويسرية الخميس القادم.



وكان غزال أحرز الأحد الماضي برونزية بطولة العالم في لندن وهي ميداليته العالمية الأولى في مشاركته الخامسة ببطولات العالم وسبق ذلك تحقيقه سبع ميداليات خلال العام الجاري هي ذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي في أذربيجان وذهبيتا لقاءي سلسلة الجائزة الكبرى الآسيوية في الصين وفضية اللقاء الدولي في سلوفاكيا وثلاث برونزيات في الدوري الماسي لألعاب القوى بفرنسا وفي بطولة التحدي العالمي في التشيك وفي بطولة آسيا بالهند. سيريانيوز 2017-08-22 00:09:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق