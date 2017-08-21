ألقت السلطات الكازاخستانية، القبض على مواطنين سوريين اثنين, حاولا مغادرة أستانا بالطائرة إلى لندن بجوازي سفر مزورين لمواطنين من بلغاريا.

وقالت هيئة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن القومي الكازاخستاني، في بيان لها، نشرته وسائل اعلام, ان "عناصر خدمة الجوازات التابعة للجنة الأمن القومي الكازاخي في مطار "أستانا كشفت بأن جوازي سفر لمواطنين من بلغاريا تم تقديمهما لموظفيها للمرور الحدودي كانا مزورين".

واتضح فيما بعد أن "صاحبيهما مواطنان سوريان، قاما بتزوير جزئي بجوازي السفر المذكورين عن طريق تبديل الصفحة الخاصة بالمعلومات الشخصية في كل من الجوازين", بحسب البيان.

وقام الشخصان بتزوير جزئي لجواز سفرهما، عن طريق تبديل الصفحة الخاصة بالمعلومات الشخصية في كل من الجوازين.

وأوضح البيان أن "المواطنين، اللذين تم إلقاء القبض عليهما، كان الشخصان يحاولان التوجه إلى بريطانيا بحثا عن حياة أفضل".

وأشار البيان إلى أنه "تم إبلاغ ممثلي أجهزة حماية القانون والهيئات المتعاونة معها بما حدث".

يذكر أنه تكرر في الأونة الأخيرة، القبض على كتير من السوريين بعدة مطارات في العالم لحيازة جوازات مرور مزورة، بغية الدخول لبلدان يصعب دخولها بلا تأشيرة.

سيريانيوز