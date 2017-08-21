اعتبر وزير خارجية لبنان جبران باسيل, يوم الاثنين, ان التوصل لاتفاق "خفض التوتر" في سوريا سيساهم في تخليص لبنان من عبء الضغوط الكبيرة لتداعيات الأزمة السورية.

ونقلت وكالة انباء (فارس) عن باسيل قوله, خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري, في طهران, ان "اعلان الهدنة في اطار عملية آستانا، سيساعد لبنان في طريق الانتصار على الإرهاب، ويؤدي الى تخلص لبنان من عبء الضغوط الكبيرة لتداعيات الازمة السورية".

وانعكست الأوضاع في سوريا على امن واستقرار الدول المجاورة وخاصة لبنان, الذي يعد المستقبل الأول للاجئين السوريين، تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون, الذين يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.

يشار الى انه تم التوصل في الاونة الاخيرة لعدة اتفاقات تقضي بخفض التوتر والتصعيد في عدة مناطق سورية.

من جهته, اكد انصاري ان "هناك حاجة لمساعدة وتعاون لبنان وباقي دول المنطقة لتسوية الازمة السورية".

يشار الى ان الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا توقع، يوم الخميس, حدوث بداية "لتحولات نوعية" في الازمة السورية في بداية شهر ايلول المقبل.

وتجري الدول الضامنة للهدنة (ايران – روسيا – تركيا) مشاورات من اجل عقد لقاء استانا المقبل حول سوريا