كشفت وزارة الخارجية الايرانية, يوم الاثنين, عن جهود متواصلة مع تركيا وروسيا للتحضير لاجتماع أستانا القادم بشأن سوريا.

واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي, في مؤتمر صحفي, بحسب وكالة (تسنيم), عن "امله بأن يعقد اجتماع استانا في ايلول القادم؛ معتقدا بان استانا احدى الاليات المؤثرة والفاعلة حول سوريا ولابديل لها".

وسبق ان كشفت وزارة الخارجية الروسية, الشهر الجاري, عن جهود مبذولة مع الاطراف الدولية للتحضير لمحادثات عالية المستوى في اجتماع أستانا القادم بشأن سوريا.

وتوقع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم الخميس الماضي عقد مفاوضات أستانا في أوائل أيلول المقبل.

وكانت العاصمة الإيرانية طهران استضافت في 7 اب الجاري اجتماعا لمدة يومين على مستوى الخبراء للدول الضامنة تحضيراَ للقاء الرئيسي في استانا حول سوريا والذي من المقرر عقده اواخر شهر اب الجاري.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بانها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.

سيريانيوز