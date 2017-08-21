اردوغان يصل الاردن للقاء عبد الله الثاني .. الاخبار السياسية شارك

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية للمملكة، تلبية لدعوة عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني.

وبحسب وكالة "الاناضول" الرسمية فقد استقبل اردوغان وزير الدولة للشؤون القانونية بشر خصاونة ، وتوجه بعد وصوله للقاء الملك عبدالله الثاني. وبحسب الوطالة فان اردوغان سيجري مع عبد الله مباحثات ثنائية "تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك". وتعد زيارة أردوغان للأردن، الأولى له منذ توليه الرئاسة، في آب 2014. ويرافق أردوغان في زيارته التي تستمر ليوم واحد، وزير الخارجية مولود تشاوش، والطاقة والموارد الطبيعية برآت ألبيراق، والاتصالات والنقل والملاحة البحرية أحمد أرسلان. سيريانيوز

2017-08-21 19:33:11 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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