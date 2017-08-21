تواصلت العمليات العسكرية لليوم الثالث على التوالي التي شنها الجيش اللبناني من جهة و "حزب الله" اللبناني, بالتعاون مع الجيش السوري, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), عند الحدود السورية من جهة اخرى, تم تمكن مقاتلي الحزب من استعادة مساحات جديدة.

وذكرت قناة (المنار) التابعة لحزب الله, ان مقاتلي الحزب والجيش السوري سيطروا على مرتفع “قرنة عجلون” في المحور الشمالي لجرود القلمون الغربي, وعلى قرنة شعبة عكو” الاستراتيجية (ارتفاع 2364 م) في جرد الجراجير. و مرتفعي “شعبة الدواب” و ” شعبة بيت شكر”

وأشارت القناة الى ان سلاح الجو السوري استهدف مواقع تنظيم "داعش" في مرتفعات القريص وحليمة قارة في جرود القلمون الغربي

من جهة اخرى, اشارت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ"حزب الله" الى ان "حزب الله" استخدم طائرات بدون طيار لضرب تنظيم "داعش" في سوريا قرب الحدود مع لبنان في أول إعلان من الحزب أنه استخدم مثل هذا السلاح.

وفي سياق متصل, تحدث وسائل اعلام لبنانية ان الجيش اللبناني واصل استهداف ما تبقى من مراكز تنظيم "داعش" بالمدافع الثقيلة والطائرات، فيما ثامت وحدات الهندسة في الجيش بتنظيف المناطق المحرّرة من الألغام والعبوات والأجسام المشبوهة وفتح الثغرات في حقول الألغام أمام الوحدات الأمامية استعداداً لتنفيذ المرحلة الأخيرة من عملية "فجر الجرود".

وكان الجيش اللبناني اعلن، مساء الأحد، عن تحرير 30 كيلو متر مربع من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في اليوم الثاني من معارك "فجر الجرود".

وبدأ الجيش اللبناني منذ يومين هجومه على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا, دون تنسيق مع الجيش السوري و "وحزب الله", تزامناَ مع إعلان الحزب عن بدء هجوم على مسلحي التنظيم من الجانب السوري للحدود, حيث تم الاعلان عن تحقيق تقدم في المنطقة.