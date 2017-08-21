قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي, إن التدخل الإيراني في سوريا قائم على المصلحة.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا", فان فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني نقل عن خامئني قوله, خلال مشاركة سليماني في المؤتمر العالمي الـ 15 ليوم المساجد في طهران, إن طهران تنظر إلى سوريا من "باب المصلحة"، بغض النظر عن اعتبار بعض المسؤولين الإيرانيين الرئيس بشار الأسد "ديكتاتورا".

واضاف سليماني ان "بعض أصدقائنا الذين يتبوؤون مناصب رفيعة داخل البلاد وخارجها كانوا يقولون: لا تدخلوا سوريا والعراق، احموا إيران وهذا يكفي. حتى أن أحدهم قال: هل نذهب لندافع عن الديكتاتوريين؟ فيما المرشد أجاب بالقول: هل ننظر أي حاكم للدول التي نقيم علاقات معها ديكتاتور أم لا؟ نحن نراعي مصالحنا".

وتعتبر وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.

وارجعت الخارجية الايرانية مؤخرا سبب وجود القوات الإيرانية في سوريا بناء على دعوة من الحكومة السورية, وليس رهنا بموافقة أي طرف من الأطراف الإقليمية أو الدولية

وتواجه إيران اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.