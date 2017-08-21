اقالة "البوطي" من عمادة كلية الشريعة في سلسلة تغيرات في جامعة دمشق الاخبار المحلية شارك

صدر اليوم الاثنين قرار لوزير التعليم العالي "تشكيلات جديدة لعدد من عمداء الكليات في جامعة دمشق" بحسب ما اوردت صحيفة الثورة الرسمية.

وبحسب الصحيفة فقد تم اقالة توفيق البوطي من عمادة كلية الشريعة و نجل الشيخ سعيد رمضان البوطي الذي اغتيل في اذار عام 2013 من قبل مجهولين. وشملت التعينات : تعيين الدكتور نبوغ العوا عميداً لكلية الطب البشري بدلاً من الدكتور حمود حامد‏‏‏ تعيين الدكتور محمود قويدر عميداً للعلوم بدلاً من الدكتور عدنان ديب‏‏‏ تعيين الدكتور بديع السيد أحمد عميداً للشريعة خلفاً للدكتور توفيق محمد سعيد رمضان البوطي.‏‏‏ تعيين نزيه عبود عميداً للمعهد العالي للزلازل بدلاً من ميادة كوسا‏‏‏ تعيين عصام حيدر عميداً لمعهد التنمية الإدارية خلفاً لأسامة الفراح.‏‏‏ فيما تم الابقاء عل كل من عميد كلية الاقتصاد الدكتور عدنان غانم وعميد كلية الحقوق الدكتور ماهر ملندي وعمداء كليات الهندسة.‏‏ وتعتبر جامعة دمشق الجامعة الحكومية الاكبر بين ثلاث جامعات رئيسية في دمشق وحلب وحمص. سيريانيوز‏

2017-08-21 19:31:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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