قالت وسائل إعلام بلجيكية، إن 3 شبان سوريين أصيبوا بجروح خطيرة، جراء عراك جماعي شهده وسط بروكسل يوم الأحد.

وأوضحت وسائل الإعلام أن "المتورطين في الحادث لاجئون سوريون تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، واستخدموا في العراك زجاجات مهشمة، ما أدى إلى إصابة 3 شبان بجروح خطيرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وهم في حالة حرجة".

وتابعت وسائل إعلام، انه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص وتوجيه تهمة محاولة الاغتيال إليهم.

ووقع الحادث قرب مبنى البورصة التاريخي في بروكسل ما دفع الشرطة لإغلاق الحي لساعات.

يشار إلى أن بروكسل شهدت عام 2016 حادثة تحرش جنسي في قطار نفذها ثلاثة طالبي لجوء سوريين أعمارهم لم تتجاوز الـ13 عاماً.

وكانت السلطات الألمانية اعتقلت قبل أيام قاصرين اثنين بعد إقدامهما على قتل عراقي بطعنات سكين بعد حدوث مشادة في مدينة فوبرتال غرب ألمانيا.

سيريانيوز