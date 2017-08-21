قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف, يوم الاثنين, ان هناك جهود روسية مصرية مشتركة حثيثة للمساهمة في تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية إلى جنيف

واضاف لافروف في مستهل لقاء مع نظيره المصري سامح شكري في موسكو ، أن موسكو والقاهرة تنطلقان من أهداف مشتركة في سياستهما الشرق أوسطية.

وتابع لافروف "في جهودنا الرامية إلى تسوية الأزمات الكثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ننطلق من نفس الأهداف التي تنطلق منها مصر: نريد استعادة استقرار المنطقة، ووضع حد لاستغلالها من قبل الإرهابيين ومهربي المخدرات والمتورطين في أنواع أخرى من الجريمة المنظمة".

وأكد لافروف أن الجانب الروسي يهتم كثيرا بمواقف القاهرة من القضايا الإقليمية، ويريد إطلاع الجانب المصري على آرائه من مسائل عدة مثل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق.

وكانت "الهيئة العليا للمفاوضات" دعت منصتي موسكو والقاهرة إلى اجتماع في الرياض في 15 آب الجاري، بهدف تشكيل وفد موحد للمعارضة، الأمر الذي رفضته المنصتان، مفضلتان استمرار اللقاءات في جنيف.

وكان من المقرر ان تنطلق الأحد في الرياض أولى جلسات الحوار بين أطياف المعارضة السورية تحضيرا لمؤتمر الرياض 2 شهر تشرين الاول المقبل لتوحيد صفوف المعارضة السورية, الا انه تم تاجليه الى اليوم.

سيريانيوز