البلغاري ديمتروف يتوج بلقبه الاول بدورات الماسترز بفوزه بنهائي سينسيناتي الاميركية اخبار الرياضة شارك

توّج البلغاري غريغور ديميتروف بلقب دورة سينسيناتي الأميركية، سابع دورات الماسترز للألف نقطة، بتغلبه على الأسترالي نيك كيريوس 6-3 و7-5 .

واستغرق ديميتروف، المصنف السابع للبطولة ساعة واحدة، و25 دقيقة للتغلب على كيريوس.



وحرص ديميتروف على عناق منافسه عقب انتهاء المباراة تقديرًا للأداء الرائع الذي قدمه في البطولة وفي المباراة النهائية. سيريانيوز 2017-08-21 08:36:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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