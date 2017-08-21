استهل قطبي مدينة ميلانو، الانتر وميلان، مشوارهما في الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز 3-0 على فيورنتينا وكروتوني في المرحلة الأولى من الكالشيو.

سجَّل ثلاثية الإنتر، ماورو إيكاردي في الدقيقة (6) من ركلة جزاء، وأضاف هدفًا ثانيًا بالدقيقة (15)، واختتم إيفان بيريسيتش الأهداف في الدقيقة (79).



وفاز ميلان في أولى مباراة رسمية له بحلته الجديدة على كروتوني (3-0) بعدما استغل حالة طرد مبكرة طالت المدافع فيديريكو تشيكيريني (3) الذي ارتكب خطأ ضد باتريك كوتروني وتسبب بركلة جزاء افتتح منها الإيفواري فرانك كيسييه التسجيل (6).



ولم يطل الامر كثيراُ حتى اضاف كوتروني بنفسه هذه المرة الهدف الثاني اثر تمريرة عرضية من الاسباني سوسو تابعها برأسه في الشباك (18).



وبعد اقل من خمس دقائق، عزز سوسو النتيجة بالهدف الثالث مستفيداُ من تمريرة بطل اللقاء بدون منازع كوتروني تابعها في اسفل الزاوية اليسرى (23) لينهي الشوط الأوّل متقدماً 3-0.



وفي الشوط الثاني، صمد كروتوني المشارك في دوري النخبة للموسم الثاني على التوالي، وحافظ لاعبوه على هدوء اعصابهم ومعها على شباكهم، في الوقت الذي طاشت فيه تسديدات لاعبي ميلان وفشلوا في زيادة غلتهم.



وعلى الملعب الاولمبي في العاصمة، فشل لاتسيو المنتشي بفوزه في الكأس السوبر على حساب يوفنتوس، في زيارة شباك ضيفه المجهول الهوية سبال 2013 القادم من الدرجة الثانية، واكتفى بالتعادل السلبي معه، وبنفس النتيجة انتهت مباراة ساسوولو مع جنوى.



وتغلب سمبدوريا 2-1 على الوافد الجديد بينيفنتو، وسقط اودينيزي 1-2 امام ضيفه كييفو فيرونا، وتعادل بولونيا 1-1 مع تورينو .