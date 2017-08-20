عوّض تشيلسي حامل اللقب تعثره في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، بفوز على وصيفه ومضيفه توتنهام هوتسبر 2-1 الأحد، بفضل ثنائية لمدافعه الاسباني ماركوس ألونسو.

وكان تشيلسي خسر مباراته الافتتاحية الأسبوع الماضي على ملعبه "ستامفورد بريدج" أمام بيرنلي 2-3، في مباراة شهدت طرد اثنين من لاعبيه. الا ان النادي الأزرق عوض بأفضل طريقة ممكنة، بتغلبه على غريمه اللندني في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة الانكليزية، والذي يعتمده توتنهام كملعب موقت له في انتظار انتهاء الأعمال في ملعبه الجديد.



وتقدم تشلسي من ركلة حرة مباشرة انبرى لها ألونسو في الدقيقة 24.



الا ان توتنهام الذي كان الطرف الأفضل في مراحل عدة من المباراة، انتظر حتى الدقيقة 82 ليعادل النتيجة بواسطة البديل البلجيكي ميتشي باتشواي الذي سجّل خطأ في مرمى فريقه تشيلسي.



ولم يتمكن المضيف من الخروج بنقطة على الأقل، اذ كانت الكلمة الأخيرة للاعبي المدرب الايطالي أنطونيو كونتي، مع تسجيل ألونسو الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.



ولا يعد ملعب ويمبلي فأل خير بالنسبة الى توتنهام، اذ انه فاز مرتين فقط وتعادل مرة وخسر ثماني مرات، في 11 مباراة خاضها عليه في مختلف المسابقات. وكانت مباراة الأحد الأولى له في الدوري عليه.



كما تلقى توتنهام خسارته الأولى بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في احدى مباريات "دربي" العاصمة ضمن الدوري الانكليزي الممتاز، اذ فاز في تسعة وتعادل أربع مرات.



وتختتم المرحلة الثانية الاثنين بلقاء مانشستر سيتي وايفرتون.