أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، إن القوات الجوية الروسية قتلت أكثر من 200 إرهابي، ودمرت قافلة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) كانت متجهة إلى مدينة دير الزور السورية.

وقالت الوزارة في بيان بأن "الطيران التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية، دمر مجموعة كبيرة أخرى للمسلحين، أثناء توجهها إلى مدينة دير الزور، حيث يحاول الإرهابيون الدوليون، إعادة تجميع قواتهم وتجهيز موطئ قدمهم الأخير في سوريا".

وتابع البيان "قتل أكثر من 200 مسلح من تنظيم (داعش)، كما تم تدمير أكثر من 20 مركبة مزودة بأسلحة ذات عيار كبير وقاذفات قنابل، إضافة إلى عربات مدرعة، بما في ذلك دبابات، وشاحنات ذخائر، ضمن قافلة كانت متوجهة إلى دير الزور".

وأوضحت الوزارة أن "المسلحين حاولوا خلال الشهر الجاري جمع قواتهم في محافظة دير الزور، في حين يطردهم الجيش النظامي والطيران الحربي الروسي من مناطق جنوب الرقة وغرب حمص".

واعتبرت الدفاع الروسية ان "هزيمة داعش في دير الزور، ستكون هزيمة استراتيجية للتنظيم الإرهابي الدولي في سوريا".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وصف سابقاً مدينة دير الزور، التي يحاصرها مسلحو التنظيم الإرهابي منذ العام 2014، بأنها "نقطة أساسية على ضفاف الفرات"، سوف يسمح فك الحصار عنها، "إلى حد بعيد"، بالحديث عن انتهاء الحرب ضد الإرهابيين في سوريا.

يشار إلى أن روسيا تنفذ عملية عسكرية في سوريا منذ نهاية ايلول 2015، حيث اتخذت من قاعدة "حميميم" الجوية في ريف اللاذقية مقراً لقواتها، وتقدم دعماً جوياً للجيش النظامي ما ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح النظامي، واستعادة السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي.

سيريانيوز