أصدرت وزارة التربية، يوم الاثنين، نتائج امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية دورة عام 2017.

وقال وزير التربية هزوان الوز في تصريح للصحفيين إن "عدد الطلاب المتقدمين للدورة الثانية من الفرع العلمي بلغ 61948 طالبا وطالبة نجح منهم 48588 طالبا وطالبة بنسبة 78.43%".

وتابع الوز أن "عدد الطلاب المكملين الذين رسبوا في الدورة الأولى بثلاث مواد على الأكثر والمتقدمين للدورة الثانية بلغ 17213 طالبا وطالبة نجح منهم 10160 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 59.03%، بينما بلغ عدد الطلاب المحسنين الذين نجحوا في الدورة الاولى واختاروا 3 مواد على الاكثر لتحسين درجاتهم والمتقدمين للدورة الثانية 44735 طالبا وطالبة نجح منهم 38428 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 85.90%".

وأضاف الوزير أن "عدد الطلاب المتقدمين للدورة الثانية من الفرع الأدبي بلغ 30117 طالبا وطالبة نجح منهم 18499 طالبا وطالبة بنسبة 61.42%، في حين بلغ عدد الطلاب المكملين الذين رسبوا في الدورة الأولى بثلاث مواد على الاكثر المتقدمين للدورة الثانية 12604 طلاب، نجح منهم 5935 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 47.09%، بينما بلغ عدد الطلاب المحسنين الذين نجحوا في الدورة الاولى واختاروا 3 مواد على الأكثر لتحسين درجاتهم المتقدمين للدورة الثانية 17513 طالبا وطالبة نجح منهم 12564 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71.74%".

وأشار الوزير الوز الى ان عدد الطلاب المتقدمين من الشهادة الثانوية الشرعية للدورة الثانية بلغ 701 طالب نجح منهم 497 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 70.9%، في حين بلغ عدد المتقدمين من الثانوية المهنية النسوية 627 طالبا وطالبة نجح منهم 500 طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.74%، وعدد المتقدمين من الثانوية المهنية الصناعية 3837 طالبا وطالبة نجح منهم 2938 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 76.57%، اما عدد المتقدمين من الثانوية المهنية التجارية للدورة الثانية فبلغ 1752 طالبا وطالبة نجح منهم 1503 طلاب بنسبة نجاح 85.79%".

وكان أكثر من مئة الف طالب وطالبة تقدموا إلى امتحانات الدورة الثانية لعام 2017 للشهادة الثانوية بمختلف فروعها العامة العلمى والأدبي والثانوية الشرعية والنسوية والمهنية بفروعها الصناعية والتجارية.

وكانت امتحانات الدورة الثانية من امتحانات الشهادة الثانوية لدورة عام 2017، بدأت في 30 تموز الماضي، وانتهت في 12 من آب الجاري.

يشار الى ان وزارة التربية أصدرت 2 تموز ، نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية، ووصلت نسبة النجاح في الفرع العلمي إلى 55,53%، والفرع الأدبي 44,27%.

سيريانيوز