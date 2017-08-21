افتتح ريال مدريد مشواره في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز سهل خارج على ديبورتيفو لاكورونيا (3-0) على ملعب ريازور، في الجولة الأولى بالليجا.

سجّل أهداف الريال الويلزي جاريث بيل (20)، والبرازيلي كاسيميرو (27)، والألماني توني كروس (82).



وشهدت نهاية المباراة، طرد سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد (90+2) بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بالاعتداء على بورخا فالي في كرة هوائية.



اتَّسم اللقاء في مجمله بالأداء الجيد والحماس من جانب أصحاب الأرض، لكنَّ خبرات لاعبي ريال كانت سلاح أبناء زيدان لتحقيق الفوز السهل.



ويذكر أن الروماني فلوران أندوني أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 88 لديبورتيفو لاكورونيا.