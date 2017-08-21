كرم برشلونة، وصيف البطل، ضحايا الاعتداءات التي أصابت عاصمة كاتالونيا وكامبريلس قبل ثلاثة أيام بالفوز على ضيفه ريال بيتيس 2-صفر الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونزل برشلونة بكل قواه إلى أرض الملعب سعياً وراء استعادة الهيبة التي تحطمت بخسارته الثقيلة في الكأس السوبر أمام غريمه الأزلي ريال مدريد (1-3 ذهاباً على الملعب ذاته وصفر-2 على سانتياغو برنابيو).



ولعب سيرخيو روبرتو لأول مرة في غير مكانه، وأشركه المدرب أرنستو فالفيردي في مركز قائد الفريق أندريس إنييستا على الجهة اليسرى.



لم يخسر برشلونة في المباراة الافتتاحية منذ 31 آب 2008 عندما سقط (صفر-1) على أرض نومانسيا المغمور الذي يلعب حاليًا في الدرجة الثانية.



وكانت البداية كما هو متوقع من جانب صاحب الأرض فأضاع جيرارد دولوفو والأرجنتيني ليونيل ميسي قبل أن يسدد الأخير ركلة حرة علت العارضة بسنتميترات قليلة من مشارف المنطقة (14).



ووجه ميسي الانذار الأول الحقيقي بتسديدة انحرفت قليلاً عن القائم الأيمن (25)، في حين اعتمد بيتيس على الهجمات المرتدة وسرعة ارتداد لاعبيه، وكاد يفاجئ منافسه خصوصاً بتسديدة قوية من سيرخيو ليون (29).



وأصاب ليونيل ميسي القائم الأيسر (35) قبل أن يساهم الأرجنتيني في أقل من دقيقة في افتتاح التسجيل عندما أرسل كرة في الجهة اليمنى إلى دولوفو الذي تابعها جانبية ارتطمت بقدم الروماني ألين توسكا ودخلت خطأ في مرماه (36).



وكاد ليون بعد ثوان يعادل النتيجة لكن خبرة الأرجنتيني المخضرم خافيير ماسكيرانو حرمته من تحقيق مأربه، وجاءت الهجمة المرتدة بالهدف الكاتالوني الثاني بعد أن عكس دولوفو الكرة خلفية في المنطقة إلى روبرتو فاستغل الأخير خطأ من المغربي زهير فضال ووضعها بسهولة في المرمى (39).



وفي الشوط الثاني، صمد ريال بيتيس حتى نهايته وحرم مضيفه من زيادة الغلة برغم الفرص الكثيرة التي سنحت للاعبيه، وحرم أيضاً نجمه ميسي من تسجيل الهدف رقم 350 (في 384 مباراة في الدوري).



وفي مباراة ثانية على ملعب سان ماميس، اكتفى أتلتيك بلباو بتعادل سلبي مع خيتافي العائد من الدرجة الثانية.