بداية صعبة لروما الوصيف بفوز باهت أمام اتلانتا بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

حقق روما وصيف البطل فوزاً صعباً على مضيفه اتالانتا برغامو 1-0 الاحد في بداية مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على ملعب اتليتي اتزوري دي ايتاليا، بدأ روما المباراتين بفرصتين جيدتين قبل ان تتحول السيطرة الى اصحاب الارض لنحو 20 دقيقة اضاعوا خلالها كما كبيراً من الفرص.



وافتتح فريق العاصمة التسجيل بعد حصول لاعبه البلجيكي راديا ناينغولان على ركلة حرة نفذها بنجاح الصربي الكسندر كولاروف القادم اليه من مانشستر سيتي الانكليزي (31).



وحاول اتالانتا العودة الى اجواء اللقاء وكان قريبا من معادلة النتيجة في الشوط الأوّل، بيد ان السلوفيني ياسمين كورتيتش والارجنتيني اليخاندرو داريو غوميز اخفقا مرات عدة في هز شباك الضيوف.



وفي الشوط الثاني، لم يزد اي من الفريقين فاعليته فبقيت النتيجة على حالها.



وافتتحت المرحلة بفوز يوفنتوس بطل المواسم الستة الاخيرة على كالياري 3-0، ونابولي على مضيفه هيلاس فيروناالعائد بعد موسم في الدرجة الثانية 3-1. سيريانيوز 2017-08-20 23:37:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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