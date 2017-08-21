استعرض النجم البرازيلي نيمار مهاراته الرائعة، وقاد فريقه الجديد باريس سان جيرمان الى فوز ساحق على ضيفه تولوز 6-2 في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الاحد بتسجيله هدفين ومساهمته في تمريرتين حاسمتين وتسببه بركلة جزاء.

ورفع سان جيرمان رصيده الى 9 نقاط من ثلاث مباريات متساوياً مع موناكو حامل اللقب وسانت اتيان، لكنه يتفوق على الاخيرين بفارق الاهداف.



وخاض نيمار اولى مبارياته على ملعب بارك دي برانس منذ انتقاله الى صفوف فريق العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو في اغلى صفقة كروية في العالم في 4 اب الحالي.



وكان نيمار افتتح رصيده التهديفي في مرمى غانغان الاسبوع الماضي، وادرك التعادل 1-1 لسان جيرمان في مباراة اليوم بكرة مرتدة من الحارس البان لافون (31) بعد ان افتتح الإيفواري ماكس الن غرادل التسجيل لتولوز (18).



ومرر البرازيلي كرة حاسمة جاء منها الهدف الثاني سجله ادريان رابيو من تسديدة بعيدة (35).



وكان نيمار في صلب معظم هجمات فريقه وتموين زملائه بكرات متقنة على مدار الدقائق التسعين.



وفي الدقيقة 69 وعندما كان سان جيرمان متقدما بنتيجة 2-1، طرد له الحكم لاعب وسطه الايطالي ماركو فيراتيلحصوله على بطاقة صفراء ثانية.



لكن ذلك لم يمنع اصحاب الارض من الحصول على ركلة جزاء اثر عرقلة نيمار داخل المنطقة انبرى لها الهداف الاوروغوياني ادينسون كافاني مسجلاً الهدف الثالث لفريقه (75)



ورد تولوز مستغلا النقص العددي مقلصا النتيجة الى 2-3 بكرة رأسية من كريستوفر جوليان (78).



لكن سان جيرمان ضرب بقوة في الدقائق ال12 الاخيرة مسجلا ثلاثة اهداف ولا اروع بدأها البديل الارجنتيني خافيير باستوري الذي سدد كرة لولبية من مشارف المنطقة سكنت الزاوية العليا لمرمى تولوز (78).



ونفذ نيمار بحرفنة ركلة ركنية تابعها لافين كيزاوا بضربة مقصية رائعة داخل الشباك (84) قبل ان يختتم نيمار مهرجان الاهداف بهدف سيبقى عالقا طويلا في ذاكرة انصار سان جيرمان عندما راوغ عدة مدافعين داخل المنطقة بحركات فنية رائعة قم افلت من الرقابة قبل ان يسدد الكرة بيساره داخل الشباك (90+2).



ويتصدر الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم البطل موناكو ترتيب الهدافين برصيد 5 اهداف يليه كل من كافاني ونيمار بالاضافة الى ثلاثة لاعبين اخرين برصيد 3 اهداف.



في المقابل، اهدر مرسيليا اول نقطتين له هذا الموسم بسقوطه على ملعبه فيلودروم في فخ التعادل مع انجيه 1-1.



وفي مباراة ثالثة سقط ليل على ملعبه امام كاين بهدفين سجلهما داميان دا سيلفا (5) والكرواتي ايفان سانتيني (69).