قالت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الأحد، إن أكثر من 20 شخصاً لقوا حتفهم جراء غارات نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على قرية جزاع في ريف الحسكة.

ونقلت الوكالة عن مصادر، قولها أن 20 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب آخرون يوم السبت بغارات طائرات التحالف، على قرية جزاع بالريف الشرقي لمدينة الشدادي قرب منطقة تل الشاير بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

وكان 12 شخصاً من عائلة واحدة قضوا بغارات طائرات التحالف، في 19 حزيران الماضي، على منطقة تل الشاير قرب الحدود السورية العراقية بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، كما قتل 9 أشخاص في 3 تموز الماضي، نتيجة الغارات في قرية كشكش بريف الحسكة.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

يشار الى ان التحالف الدولي اعترف, مؤخرا, بقتله 624 مدنياَ في سوريا والعراق, منذ بداية عملياته منذ عام 2014.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .

سيريانيوز