أعلن الجيش اللبناني، مساء الأحد، عن تحرير 30 كيلو متر مربع من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في اليوم الثاني من معارك "فجر الجرود".

وقال العقيد فادي ابو عيد، من وزارة الدفاع، في مؤتمر صحافي، انه "تم اليوم تحرير 30 كيلومترا مربعا اضافة الى 30 كيلومترا مربعا كان قد تم تحريرها أمس، والتي كان قد سبقها في المرحلة التحضيرية لمعركة "فجر الجرود" تحرير 20 كيلومترا مربعا".

وتابع أبو عيد "بذلك تكون المساحة التي سيطر عليها الجيش قد بلغت 80 كيلومترا مربعا من اصل 120".

كما أوضح أبو عيد انه "تم اليوم تدمير 12 مركزا للإرهابيين، تحتوي على مغاور وأنفاق، كما تم ضبط اسلحة وذخائر وتفجير سيارة ودراجة نارية مفخختين كانتا تقلان انتحاريين، حيث تواصل وحدات الجيش تقدمها تحت غطاء جوي ومدفعي مكثف، كما ان وحدات مختصة تقوم بتنظيف الالغام المزروعة.

وكشف أبو عيد، عن استقدام تعزيزات اضافية لحسم المعركة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا وجود حالات فرار في صفوف تنظيم داعش ومجددا تشديد قيادة الجيش على وحداتها ضرورة التقيد بالقوانين الدولية.

وذكر أبو عيد ان 3 من الجيش اللبناني قضوا واصيب أخر، في وقت لا تزال فيه أراضي بمساحة 40 كيلو مترمربع تحت سيطرة التنظيم الإرهابي.

وكان 3 عناصر من الجيش اللبناني قضوا في وقت سابق من يوم الأحد، واصيب رابع إصابة حرجة، بانفجار لغم بآليتهم العسكرية في جرد رأس بعلبك.

وكرر المتحدث من الدفاع اللبنانية، نفيه وجود تنسيق مع مع "حزب الله" والجيش النظامي.

وختم موضحا أن الالغام ستعيق تقدم الجيش انما الوحدات المختصة تعمل على تفكيكها.

وتواصلت اليوم الأحد، المعارك التي يخوضها الجيش اللبناني تحت عنوان "فجر الجرود" ضد مسلحي تنظيم "داعش" في منطقة جرود القاع ورأس بعلبك والفاكهة.

وكان الجيش اللبناني بدأ يوم السبت هجومه على تنظيم (داعش), على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا, دون تنسيق مع الجيش السوري و "حزب الله", تزامناَ مع إعلان الحزب عن بدء هجوم على مسلحي التنظيم من الجانب السوري للحدود, حيث تم الاعلان عن تحقيق تقدم في المنطقة.

والمنطقة هي آخر جزء من الحدود اللبنانية السورية يسيطر عليه التنظيم.