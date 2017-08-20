تمكن المركز الروسي للمصالحة في سوريا , يوم الاحد, من ادخال مساعدات إنسانية أممية إلى بلدة تل عمري بريف حمص.

ونقلت وكالة الانباء (سبونتيك) عن وزارة الدفاع الروسية قولها ان "الأمم المتحدة أرسلت قافلة مساعدات انسانية إلى ريف حمص حملت 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة".

وكانت روسيا تمكنت منذ ايام من ايصال اول دفعة مساعدات انسانية الى مدينة الرستن بريف حمص, الخاضعة تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة, والمشمولة ضمن اتفاق خفض التوتر.

ويأتي إيصال المساعدات للغوطة الشرقية بريف دمشق، بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين روسيا والمعارضة السورية المعتدلة يقضي بوقف إطلاق النار في شمالي حمص دخل حيز التنفيذ مطلع شهر آب الجاري.

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.

يذكر أن روسيا وتركيا هما الضامنان لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول.