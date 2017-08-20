توقف حقل العمر النفطي في ريف دير الزور بشكل كامل يوم الأحد، بسبب غارات نفذتها قوات التحالف الدولي على المنطقة.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، أن طيران التحالف الدولي استهدف بعدة غارات جوية حقل العمر النفطي ومحيطه في ريف دير الزور الشرقي، ما تسبّب بتوقف الحقل عن العمل بشكل كلي.

وسبق واستهدف طيران التحالف الدولي تموز الماضي، بعدد من الغارات الجوية، مصافي النفط في بادية الميادين في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

ويشن التحالف الدولي منذ بدء عملياته في عام 2014 غارات على أهداف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في دير الزور، ومنها مصافي النفط.

سيريانيوز