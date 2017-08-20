أعلنت وزارة التربية، يوم الأحد، إنها ستصدر يوم غد الاثنين، نتائج امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية، لعام 2017.

وقالت الوزارة عبر موقعها الالكتروني الرسمي إنها ستصدر النتائج في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً، وذلك لمختلف فروع الشهادة الثانوية (العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية ) دورة عام 2017.

وكانت امتحانات الدورة الثانية من امتحانات الشهادة الثانوية لدورة عام 2017، بدأت في 30 تموز الماضي، وانتهت في 12 من آب الجاري.

وكانت وزارة التربية اعلنت في وقت سابق أن عدد الطلاب المسجلين في كل فروع الشهادة الثانوية وفي جميع المحافظات يبلغ 101082 طالبا وطالبة منهم 90600 طالب وطالبة من شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي و1187 من طلاب الثانوية الشرعية و9295 طالبا وطالبة من الثانوية المهنية بمختلف فروعها.

يشار الى ان وزارة التربية أصدرت 2 تموز ، نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية، ووصلت نسبة النجاح في الفرع العلمي إلى 55,53%، والفرع الأدبي 44,27%.

سيريانيوز