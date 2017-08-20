استدعت "سامسونغ" حوالي ألف بطارية لأجهزة "غالاكسي نوت 4" بعد مخاوف من سخونة فيها قد تؤدي للاحتراق.

وبحسب " theverge"، فإن المشكلة مختلفة عما حدث مع جهاز "غالاكسي نوت 7" بسبب عيب تصميم، فهذه المرة المشكلة محدودة ويبدو أنها ليست خطأ من "سامسونغ".

وتم تجديد الأجهزة المستدعاة عبر برنامج التأمين من شركة AT&T وتعاملت معها سلسلةFedEx للتوريد، فبعض هذه الأجهزة اتضح أنها تحتوي على بطاريات مزيفة مصابة بمشاكل يمكن أن تجعل حرارتها ترتفع جدًا.

ويشار إلى أن بطاريات أجهزة "غالاكسي نوت 4" قابلة للازالة، ويمكن لأصحاب الأجهزة شراء بطاريات أصلية جديدة.

وألقت "سامسونغ" اللوم على شركة FedEx من خلال بيان رسمي، وأوضحت أن هذه البطاريات لم تقم "سامسونغ" بصنعها.