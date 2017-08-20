أعلنت HMD Global عن موعد طرح هاتف "نوكيا 8" في أيلول المقبل، مع الكشف عن ميزاته الرسمية التي تميزت من بينها قدرة الهاتف على دمج صور الكاميرات الخلفية والأمامية بصورة واحدة.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن الهاتف يعمل بمعالج " سناب دراغون 835" من كوالكوم، وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، وشاشة قياسها 5.3 إنش بدقة فائقة (2560x1440 بيكسل)، وكاميرتين على الواجهة الخلفية، حيث تلتقط إحداها الصور بالألوان، والأخرى بالأبيض والأسود فقط، وكلاهما بدقة 13 ميغابيكسل، مع إمكانية تصوير فيديو بدقة 4K.

وللهاتف كاميرا أمامية قياسها 13 ميغابيكسل، وبفضل البرمجيات المطورة يمكن التقاط الصور عبر الكاميرات الأمامية والخلفية ودمجها في صورة واحدة.

وهيكل "نوكيا 8"، مصمم من المعدن المصقول المقاوم لزخات المطر وليس الماء، ويعمل الهاتف بنظام "آندرويد نوغا"، بسعر يصل إلى حوالي 599 يورو.

سيريانيوز