أطلقت "انستغرام" النسخة 10.34 من تطبيقها على "آندرويد" و"أي أو اس"، مع طرق جديدة للرد على الرسائل الخاصة.

وبحسب موقع " instagram-press"، فإن "انستغرام" أضافت نوعاً من الحيوية على الردود، حيث يمكن للمستخدم الرد بصورة أو فيديو، ويقوم التطبيق ملصق لذات المشاركة الواردة إلى الخاص والمردود عليها ويمكن حينها عمل صورة سيلفي واستخدام هذا الملصق في رد المستخدم.

ويستطيع المستخدم بموجب التحديث الجديد، تقسيم الشاشة للرد بصورته إضافة إلى نفس الملصق المأخوذ من الصورة الأصلية مع إضافة بعض الرموز الخاصة به وهذا يشمل أي صورة أخرى .