"مايكروسوفت" تختبر تصميماً بميزات جديدة لـ "سكايب" علوم وتكنولوجيا شارك

تختبر "مايكروسوفت" تصميماً جديداً لتطبيث "سكايب" على أنظمة "ماك" و"ماك او اس" و"ويندوز 10".

وبحسب موقع "عالم التقنية"، فإن التصميم الجديد فرز قائمة بجميع المحادثات، وأُخرى منبثقة لعرض التنبيهات الواردة وإدارتها، ليركز على الحواسب المحمولة والمكتبية بشاشات كبيرة. وأتاحت "مايكروسوفت" ضمن التصميم الجديد، استعراض الصور والملفّات والمُستندات المُستلمة داخل أي محادثة من خلال مركز لإدارة المرفقات. وأضافت الشركة خاصيّة إرسال الوجوه التعبيرية أثناء إجراء المكالمات كنوع من التفاعل بين المستخدمين.

2017-08-20 20:55:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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