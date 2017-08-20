أشارت معلومات مسربة أن هاتف "آيفون 8" لن يحوي على زر اللمس للتعرف على المستخدم من البصمة.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن خبير تقني استطاع الحصول على بعض المعلومات، قوله إن "آبل" ستستبدل مستخدم عبر البصمة، بتقنية التعرف على ملامح الوجه من خلال الكاميرا الأمامية.

واعتبر الخبير هذا الخيار من "آبل" أنه تحدياً كبيراً لمحبي هواتف "آيفون" لأن البصمة من أهم المميزات، التي استحدثها الهاتف منذ 2015، فضلا عن أنها جزء من نظام مدفوعات الشركة.