زار رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، مساء الأحد، عدداً من الأجنحة في معرض دمشق الدولي المقام في دورته الـ59 على أرض مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن خميس قوله إنه "رغم المليارات من الدولارات التي صرفت لتدمير سوريا واقتصادها إلا أنها استطاعت النهوض مجدداً وبقوة"

وأشاد خميس بالحضور الكبير للشركات الصناعية بمختلف منتجاتها في معرض دمشق الدولي، وقال "ليس له مثيل في المنطقة".

وتشارك في المعرض 43 دولة، منها 23 دولة شاركت بشكل رسمي عبر سفارتها و 20 دولة سجلت مشاركات تجارية لها.

ونوه خميس إلى "وجود مشاركات متميزة ونوعية على مستوى المنتجات المحلية التي تشير إلى تعافي الاقتصاد السوري وانطلاقته الجديدة وهي رسالة للعالم بأن سوريا ستعود أقوى مما كانت عليه بفضل إرادة السوريين وتمسكهم بالحياة."

و وتتضمن أنشطة اليوم الرابع انطلاق فعاليات معرض الباسل للابداع والاختراع بمشاركة أكثر من 650 مخترعا من سوريا ومصر والعراق وإيران، وضمن برنامج المهرجان الفني حفل غنائي للفنان مصطفى هلال وفلكلور شعبي لفرقة الرقة الوطنية للفنون الشعبية بعنوان ليل البوادي وفي مسرح الأطفال ستعرض مسرحية فلة والأقزام السبعة وعروض خفة وسحر.

يشار إلى أن خميس كان افتتح الدورة الـ59 لمعرض دمشق الدولي يوم الخميس 17 آب الجاري، وسط حضور شخصيات سياسية وثقافية واقتصادية، حيث من المقرر أن تستمر فعاليات الدورة ال59 من معرض دمشق الدولي لتسعة أيام بدءاً من ال17من آب الجاري وتستمر حتى ال26 منه.

وكان زوار معرض دمشق الدولي واجهوا يوم الجمعة مشاكل تتعلق بعدم وجود وسائل نقل كافية تغطي حجم الزوار الكبير، ما اضطر المئات منهم للسير على طريق المطار لحين وصول شاحنات تقلهم، فضلاً عن إغلاق طريق المطار بسبب توافد سيارات الزوار بالآلاف.

سيريانيوز