يجري وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، يوم الأربعاء القادم، يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدداً من المسؤولين الأتراك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان لها، إن "ماتيس سيجري الزيارة بتاريخ 23 آب الجاري، إذ سيقابل خلالها الرئيس أردوغان، ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو."

وأضاف البيان أن "ماتيس سيتناول لدى اجتماعه مع المسؤولين الأتراك علاقات التحالف الاستراتيجي بين البلدين، فضلا عن علاقات التعاون الثنائي الرامية إلى إحلال الاستقرار في المنطقة، إلى جانب التباحث بشأن التهديدات الأمنية لمنظمة حزب العمال الكردستاني".

وسيزور ماتيس الأردن قبيل قدومه إلى تركيا، حيث سيلتقي هناك الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس هيئة الأركان محمود فريحات، بحسب البنتاغون، كما سيتوجه ماتيس عقب زيارته تركيا إلى أوكرانيا بتاريخ 24 آب الجاري، إذ سيقابل هناك رئيس البلاد بيترو بوروشينكو، ووزير الدفاع ستيبان بولتوراك.

يشار إلى ان العلاقات بين واشنطن وأنقرة توترت بسبب دعم واشنطن لـ"وحدات حماية الشعب الكردية"، الجناح العسكرى لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، والذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.

وتقول تركيا ان الوحدات فصيل يتبع "حزب العمال الكردستاني" المحظور الذى يقوم بأنشطة تمرد جنوب شرق تركيا منذ أكثر من 30 عاما.

وتدعم الولايات المتحدة المقاتلين الاكراد في قتال "داعش" في سوريا والعراق, كما زودتهم بالاسلحة لدعم عملياتهم في الرقة , لكنها اشارت الى انها ستسترجع هذه الاسلحة منهم بعد هزيمة "داعش".

سيريانيوز