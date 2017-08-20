واصل الجيش النظامي, يوم الاحد, حملته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريف حماه الشرقي, حيث تمكن من استعادة السيطرة على 3 قرى وتلال.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري , لم تسمه قوله ان "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات مكثفة ضد تنظيم “داعش” على عدة اتجاهات بريف حماة الشرقي أسفرت عن استعادة السيطرة على قرى الدكيلة الشمالية والدكيلة الجنوبية وأم حارتين وعلى مجموعة من التلال الحاكمة جنوب قرية أم حارتين".

ووسع النظامي خلال الشهر الجاري نطلق سيطرته في ريف حماه الشرقي, حيث استعاد عدد من التلال والنقاط باتجاه اثريا وفي محيط منطقة خرائب الكتنة, كما حاصر "داعش" في عقيربات .

كما شن النظامي, مؤخرا, عملية عسكرية ضد (داعش), في ريف السلمية الشرقي بحماه, وتمكن من احكام السيطرة على نقاط استراتيجية على خط البترول.

ويواصل الجيش النظامي, بمساندة الطيران الروسي, عملياته العسكرية ضد "داعش" في المناطق الخاصعة تحت سيطرته في الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي وريف حماه, محققا تقدما فيها, وتمكن من استرجاع العديد من المناطق والتلال وحقول النفط.