سقط قتلى وجرحى, يوم الاحد, جراء سقوط قذيفة استهدف معرض دمشق الدولي في مدينة المعارض .

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان قذيفة سقطت على الباب الداخلي لمعرض دمشق الدولي, ما اسفر عن سقوط ضحايا.

من جهته, اعلن مصدر أمني لوكالة (سبونتيك), عن "مقتل 4 أشخاص واصابة 4 آخرين جراء سقوط قذيفة صاروخية على معرض دمشق الدولي".

وأضاف المصدر ان "القذيفة الصاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة من غوطة دمشق، وسقطت بالقرب من مدينة المعارض التي يقام فيها معرض دمشق الدولي".

وعاد معرض دمشق الدولي الى الساحة بعد انقطاع دام 5 سنوات نتيجة الأوضاع الأمنية في سوريا, حيث انطلقت فعالياته الخميس الماضي وتستمر حتى ال26 من اب الجاري.

وجا استهداف المعرض بعد يوم على سقوط جرحى جراء سقوط قذائف هاون وصاروخية على حي باب توما والحميدية.

وتعرضت, مطلع الشهر الجاري، مناطق بدمشق للاستهداف بقذائف الهاون, مما أدى الى سقوط جرحى في باب توما والمزرعة.