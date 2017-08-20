أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم, يوم الاحد, ان الوضع في شمال غرب حلب وادلب "غير مستقر" ويمثل تهديد بالنسبة لتركيا, متوعداَ بالرد المناسب على أي تهديد .

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن تصريحات ليلدريم أدلى بها في مطار "أسن بوغا" بالعاصمة أنقرة، قبيل مغادرته إلى سنغافورة، في مستهل زيارة رسمية , إن بلاده "هي من تدفع ثمن عدم الاستقرار في عفرين بمحافظة حلب شمال غربي سوريا، وإدلب".

وتأتي التصريحات في وقت يعتزم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف زيارة تركيا لبحث الوضع في محافظة إدلب .

وحول ما اذا كانت تركيا تنوي شن عملية عسكرية في عفرين وإدلب, اشار يلدريم الى ان "الأمور هناك غير واضحة المعالم، وكافة التنظيمات الإرهابية تأخذ السلطة من بعضها البعض, ولان تركيا دولة جوار فهذا الأمر يمثل تهديدًا دائمًا بالنسبة لنا".

وشدد رئيس الوزراء التركي على أن بلاده "مستعدة لإعطاء الرد المناسب في الداخل والخارج لأي تهديد يستهدف أمن الحدود، وأمن المواطنين، ويعرض ممتلكاتهم للخطر".

وكان يلدريم اعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، ان بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة على الحدود مع محافظة إدلب السورية، حيث يتواجد تنظيمات على صلة بـ"جبهة النصرة".

وكانت "هيئة تحرير الشام" (النصرة) سابقا سيطرت مؤخرا على المنطقة الحدودية ومعظم محافظة إدلب خلال اشتباكات عنيفة استمرت عدة أيام مع جماعة "أحرار الشام".

ويسيطر تنظيم "ب ي د"، على مناطق واسعة من الشمال السوري، تشمل معظم أجزاء محافظة الحسكة، وتمتد إلى الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وحتى مدينة منبج بريف حلب، فضلاً عن منطقة عفرين.