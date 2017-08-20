حرم أتلتيكو مدريد مضيفه جيرونا من بداية مثالية له في الدرجة الأولى بعدما حول تخلفه أمامه بهدفين نظيفين لتعادل 2-2 رغم النقص العددي في صفوفه فيما عاد ريال سوسييداد بفوز مثير من ملعب مضيفه سلتا فيغو 3-2.

على ملعب "مونتيليفي" احتفل جيرونا ببدايته في دوري الأضواء بشكل جيد بعدما أهدر تقدمه على ثالث الموسم الماضي بهدفين.



وبدا جيرونا الذي أصبح ثامن ناد كاتالوني يشارك في الدرجة الأولى، في طريقه لكي يخرج بالنقاط الثلاث من مباراته الأولى بين الكبار بعدما تقدم بهدفين نظيفين سجلهما لاعب اسبانيول السابق الأوروغوياني كريستيان ستواني في غضون أقل من 4 دقائق (22 و25).



وحاول أتلتيكو العودة إلى اللقاء لكن مهمته تعقدت في الشوط الثاني عندما اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد هدافه الفرنسي انطوان غريزمان لاعتراضه على قرار الحكم على خلفية عدم منحه ركلة جزاء.



ورغم النقص العددي، قاوم اتلتيكو وعاد إلى الأجواء بعدما قلص الفارق في الدقيقة 78 عبر انخل كوريا، ثم أنقذ نقطة بفضل هدف للأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 85.



وعلى ملعب "بالايدوس"، بدا ريال سوسييداد في طريقه للسقوط في معقل سلتا فيغو بعدما تخلف مرتين بهدفين سجلهما الوافد الجديد الاوروغوياني ماكسي غوميز (22 و50).



لكن النادي الباسكي قاوم فعادل أولا عبر ميكيل اويارسابال (33) ثم بواسطة خوان ميغيل خيمينيز (80) قبل أن يخطف البرازيلي ويليان خوسيه دي سيلفا (88 من ركلة جزاء) هدف الفوز الأول لفريقه في معقل سلتا في الدرجة الأولى منذ 25 كانون الثاني/يناير 2004 (5-2).



وفي مباراة أخرى، تعادل إشبيلية على ملعبه مع إسبانيول بهدف لمثله. سجّل للأول المدافع الفرنسي كليمان لونغليه في الدقيقة 26 وعادل للضيوف المهاجم البرازيلي ليو باتيستاو في الدقيقة 35.



وشهدت المباراة طرد لاعب وسط إشبيلية الأرجنتيني الدولي إيفير بانيغا في الدقيقة 84 لنيله الإنذار الثاني.