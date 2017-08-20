بلغ البلغاري غريغور ديميتروف أول نهائي للماسترز في مسيرته وذلك بعد أن وصل إلى المشهد الأخير من دورة سينسيناتي الأميركية لكرة المضرب .

وفي نصف النهائي غلب ديميتروف منافسه الأميركي جون إيسنر صاحب الارسالات الصاروخية بعد شوطين فاصلين 7-6 (7-4) و7-6 (12-10).



وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ديميتروف المباراة النهائية لإحدى دورات الماسترز للألف نقطة، لكن سجله يتضمن عشرة ألقاب في مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها اثنان في 2017 في دورتي بريزبن الاسترالية وصوفيا البلغارية.



وكان ديميتروف (26 عاماً) يخوض نصف النهائي في سينسيناتي للعام الثاني على التوالي.



ويلتقي ديمتروف في النهائي الاسترالي نيك كيريوس الفائز على الإسباني المخضرم ديفيد فيرير.



وتفوق كيريوس (22 عاما)، الطامح للظفر بأول لقب له هذا العام، على المصنف الثالث على العالم سابقا 7-6 و7-6.



وأظهر كيريوس، الذي عانى من إصابات بالفخذ والكتف في آخر شهرين، إصرارا قويا على التقدم في البطولة.



وتعتبر دورة سينسيناتي آخر المحطات الإعدادية المهمة لبطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز من 28 الحالي حتى 10 المقبل.