أستراليا تواجه إيران في نهائي كأس آسيا لكرة السلة بالعاصمة بيروت اخبار الرياضة شارك

بلغ منتخب إيران ونظيره الأسترالي نهائي بطولة كأس آسيا، المقامة حاليًا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتأهل المنتخب الأسترالي بعد تغلبه على نظيره النيوزيلندي بنتيجة (106 - 79)، بصالة مجمع نهاد نوفل، في نصف النهائي.



وسيطر المنتخب الأسترالي على أغلب فترات اللقاء، ولم يتفوق الفريق النيوزيلندي سوى في الفترة الثانية فقط، التي حاول فيها مجاراة منافسه.



وعادت أستراليا بقوة في الفترتين، الثالثة والرابعة، لتحسم الأمور بسهولة، دون مقاومة حقيقية من الفريق النيوزيلندي.



وبدوره بلغ منتخب إيران، حامل اللقب ثلاث مرات، النهائي بعدما تخطى بصعوبة نظيره الكوري الجنوبي 87-81 .



وتلعب نيوزيلندا مع كوريا الجنوبية على المركز الثالث، ويقام النهائي الأحد. سيريانيوز 2017-08-20 09:42:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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