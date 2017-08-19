تفادى ليفربول التعادل للمرة الثانية توالياً، هذه المرة على أرضه عندما هزم ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد في المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وسجل هدف الريدز الوحيد السنغالي ساديو مانيه في الدقيقة 73 ليرفع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب رصيده إلى 4 نقاط، في حين خسر كريستال بالاس مباراته الثانية في الدوري.



واستغل ساوثهمبتون التفوق العددي في صفوفه بعد طرد ماركو أرناوتوفيتش لاعب وست هام وحقق فوزاً ثميناً ومتأخراً 3 - 2 على ضيفه ليكون الفوز الأول له ويرفع رصيده إلى أربع نقاط.



وكان ساوثهمبتون هو البادئ بالتسجيل بهدفين أحرزههما مانولو جابياديني ودوشان تاديتش في الدقيقتين 11 و38 من ضربة جزاء ولكن ويستهام تغلب على النقص العددي في صفوفه وسجل هدفين أحرزهما المكسيكي الدولي خافيير (تشيتشاريتو) هيرنانديز في الدقيقتين 44 و73.



وفيما استعد الفريقان للخروج بهذه النتيجة، باغت البديل تشارلي أوستن الضيوف بهدف الفوز لساوثهمبتون من ضربة جزاء أخرى في اللحظات الأخيرة من اللقاء.



وتغلب ويست بروميتش ألبيون على النقص العددي في صفوفه بعد طرد هال روبسون كانو في الدقيقة 83 وحافظ الفريق على الفوز الذي حققه على مضيفه بيرنلي بهدف سجله هال روبسون نفسه في الدقيقة 71.



وفاز واتفورد على مضيفه بورنموث بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم البرازيلي الشاب ريتشارليسون وإيتيان كابوي في الدقيقتين 73 و86 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وتغلب ليستر سيتي على برايتون بهدفين سجلهما شنجي أوكازاكي وهاري ماغوير في الدقيقتين الأولى و54 ليستعيد ليستر اتزانه بعد الهزيمة 3-4 أمام أرسنال الأسبوع الماضي في المرحلة الأولى للمسابفة.