بدأ بوروسيا دورتموند موسمه بقوة على رغم غياب نجمه الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي، بتغلبه على مضيفه فولفسبورغ 3-صفر السبت في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الأهداف الأميركي كريستيان بوليسيتش (23) والإسباني مارك بارترا (27) والغابوني بيار إيمريك أوباميانغ (60).



وبدأ دورتموند المباراة بقوة ونجح في التسجيل مرتين في الشوط الأول عبر بوليسيتش (19 عاماً) وبارترا، بينما كانت لفولسبورغ محاولات خجولة عبر المهاجم الدولي السابق ماريو غوميز.



وساهم غوتسه في الهدف الأول، بعدما تابع بوليسيتش تمريرة منه بتسديدة بالقدم اليمنى سكنت الزاوية اليسرى لمرمى البلجيكي كوين كاستيلز (22).



وبعد دقائق، عزز بارترا بتسديدة قوية بعد تمريرة من غونزالو كاسترو.



واحتفل بارترا، اللاعب السابق لبرشلونة الاسباني والذي أصيب الموسم الماضي في اعتداء تعرضت له حافلة دورتموند ما أدى إلى غيابه لأسابيع، بتقبيل الشارة السوداء التي ارتداها فريقه تضامناً مع الاعتداء الذي طال مدينة برشلونة الخميس وراح ضحيته 13 شخصاً.



وحسم دورتموند المباراة بعد عشر دقائق على انطلاق الشوط الثاني، عندما مرر بوليسيتش الذي شغل مركز ديمبيلي على الجناح الأيمن، كرة من خلف المدافعين وصلت إلى أوباميانغ، تابعها الأخير بيسراه في الزاوية اليسرى، مسجلاً الهدف الثالث لفريقه في المباراة.



وحقق شالكه بداية جيدة أيضاً بفوزه على ضيفه لايبزيغ وصيف الماضي بهدفين للجزائري بن طالب (44 من ركلة جزاء) والأوكراني يفغين كونوبليانكا (73).



وكان لايبزيغ مفاجأة الموسم الماضي حيث تصدر الترتيب لأسابيع قبل أن ينهي البطولة بالمركز الثاني ويحجز بطاقته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.



وفاز هوفنهايم على فيردر بريمن بهدف لأندري كراماريتش (84)، وهرتا برلين على شتوتغارت بهدفين للأسترالي ماتيو ليكي (46 و62)، وهامبورغ على أوغسبورغ بهدف لنيكولاس ميولر (8)، بينما خسر ماينتس أمام هانوفر بهدف للنمسوي مارتن هارنيك (73).