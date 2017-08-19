اهدر فريق ليون فرصة اقتناص صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما أضاع فوزا في متناول الأيدي وتعادل مع ضيفه بوردو 3-3 يوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وتقدم نبيل فقير بهدف لليون في الدقيقة العاشرة بهدف رائع بعد أن سدد الكرة من 54 متراً، ثم أضاف الهولندي الشاب كيني تيتي الهدف الثاني في الدقيقة 23.



وتعرض ليون لضربة قوية في الدقيقة 36 بعد طرد لاعب وسطه الاسباني سيرخي داردير لحصوله على إنذارين في غضون ثلاث دقائق.



واستغل بوردو النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ورد بهدف دونه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 41، لكن رغم النقص العددي تمكن المهاجم البوركيني الشاب بيرتران تراوري من تسجيل الهدف الثالث لليون في الدقيقة 74.



وشهدت آخر دقيقتين من المباراة قمة الإثارة إذ سجل لاعب الوسط الدنماركي لوكاس ليراجير الهدف الثاني لبوردو في الدقيقة 88 ثم أحرز مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني له والثالث للفريق الضيف في الدقيقة الأخيرة.



ورفع ليون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني خلف موناكو (9) مقابل خمس نقاط لبوردو في المركز السادس.