يوفنتوس حامل اللقب يعبر كالياري بثلاثية نظيفة في افتتاح مبارياته بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

قص يوفنتوس شريط انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه كالياري 3-صفر السبت على ملعبه بتسميته الجديدة "اليانز ستاديوم".

ولم يجد يوفنتوس، الساعي إلى لقبه السابع على التوالي، صعوبة في الحصول على النقاط الثلاث في مستهل الموسم الجديد الذي بدأه بخسارة الكأس السوبر لمصلحة لاتسيو.



ويدين فريق المدرب ماسيميليانو اليغري بالفوز إلى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (12) والأرجنتينيين باولو ديبالا (1+45) وغونزالو هيغواين (66) الذين سجلوا الأهداف الثلاثة لوصيف بطل دوري أبطال أوروبا.



وأهدر كالياري ركلة جزاء في الشوط الأول احتسبت بعد اللجوء إلى تقنية الإعادة بالفيديو للمرة الأولى في الدوري الإيطالي.



وشهدت المباراة مشاركة الوافدين الجديدين في يوفنتوس الفرنسي بلاز ماتويدي والبرازيلي دوغلاس كوستا اللذين دخلا في ربع الساعة الأخير.



ووقف لاعبو الفريقين والجمهور دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة تكريما لضحايا الاعتداءين اللذين شهدتهما برشلونة وكامبريلس في إسبانيا وأسفرا عن مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 100. سيريانيوز 2017-08-19 23:11:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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