ستوك سيتي يفاجأ الارسنال ويسقطه بهدف وحيد بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

قاد الإسباني خيسي رودريغيز فريقه الجديد ستوك سيتي للفوز على ضيفه أرسنال بتسجيله الهدف الوحيد (1-0) في المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي اليوم السبت.

هدف الإسباني القادم معاراً من باريس سان جيرمان الفرنسي جاء في الدقيقة 47 ليمنح فريقه أول 3 نقاط لهذا الموسم، بينما تجمد رصيد المدفعجية عند 3 نقاط من فوز في المرحلة الأولى.



والفوز هو الأول لستوك سيتي الذي خسر في الجولة الأولى أمام إيفرتون، فيما بقي رصيد أرسنال عند 3 نقاط حصدها من الفوز في مباراة الافتتاح على ليستر سيتي (4-3).



وبدا هجوم أرسنال، بطيئًا للغاية في الشوط الأول، حيث عجز أوزيل، وآرون رامزي، وويلبيك، ولاكازيتي، عن إيجاد مساحات، والوصول إلى مرمى ستوك سيتي.



وتلقى الفريق اللندني، مفاجأة غير سارة مع بداية الشوط الثاني، حيث انطلق براهينو بهجمة مرتدة، ولعب كرة إلى خيسي رودريجيز، ليسددها مباشرة في الزاوية اليسرى، مسجلاً الهدف الأول.



ضغط أرسنال بكل خطوطه سعيًا لإدراك التعادل، بينما كان جاك بوتلاند حارس ستوك نجم المباراة، حيث تصدى لعدة محاولات من أوزيل، ولاكازيتي، وويلبيك، وبيليرين، ورامزي، وحافظ على نظافة شباكه. سيريانيوز 2017-08-19 23:20:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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