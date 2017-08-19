اصيب ثلاثة أشخاص يوم السبت، جراء سقوط قذائف هاون وصاروخية على حي باب توما والحميدية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن 6 قذائف سقطت 3 منها في حي باب توما وأسفرت عن إصابة شخص في حين أصيب شخصان نتيجة سقوط 3 قذائف في منطقة الحميدية.

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق إن "مجموعات إرهابية مسلحة تنتشر في الغوطة الشرقية استهدفت مدينة دمشق ب 6 قذائف سقطت 3 منها في حي باب توما وأسفرت عن إصابة شخص في حين أصيب شخصان نتيجة سقوط 3 قذائف في منطقة الحميدية".

ولفت المصدر إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وتعرضت, مطلع الشهر الجاري، مناطق بدمشق للاستهداف بقذائف الهاون, مما أدى الى سقوط جرحى في باب توما والمزرعة.

وتشهد عدة مناطق بدمشق سقوط قذائف هاون صاروخية ورصاص متفجر, منذ بدء الجيش النظامي في شهر حزيران عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة.

سيريانيوز