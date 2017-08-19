تاجيل اجتماع للمعارضة السورية في الرياض حتى الاثنين لتاخر وصول وفد موسكو الاخبار المحلية شارك

أفادت قناة "العربية" يوم السبت عن تأجيل اجتماع ​المعارضة السورية​ في الرياض حتى الاثنين لتأخر وصول وفد موسكو.









وكان من المقرر ان تنطلق غدا الأحد في الرياض أولى جلسات الحوار بين أطياف المعارضة السورية تحضيرا لمؤتمر الرياض 2 شهر تشرين الاول المقبل لتوحيد صفوف المعارضة السورية.







ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصدر في المعارضة السورية, لم تسمها, في 5 الجاري أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ "الهيئة العليا للمفاوضات" بالتحضير لعقد مؤتمر "الرياض الثاني"، لإعادة هيكلة الهيئة قبل جولة مفاوضات جنيف المقبلة.



وكانت "الهيئة العليا للمفاوضات" دعت منصتي موسكو والقاهرة إلى اجتماع في الرياض في 15 آب الجاري، بهدف تشكيل وفد موحد للمعارضة، الأمر الذي رفضته المنصتان، مفضلتان استمرار اللقاءات في جنيف.



يشار إلى ان الأولوية بالنسبة لوفد القاهرة هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب" بحسب تصريحات رئيس وفد القاهرة السابق إلى مفاوضات جنيف جهاد مقدسي. أما منصة موسكو التي يرأسها قدري جميل، فلا ترفض استمرار الأسد في السلطة، وهو مخالف لمبادئ مؤتمر الرياض المنبثق عنه هيئة التفاوض العليا.



سيريانيوز

2017-08-19 22:25:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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