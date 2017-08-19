خرج الإسباني رافايل نادال الذي ضمن صدارة التصنيف العالمي لمحترفي كرة المضرب، من ربع نهائي دورة سينسيناتي الأميركية، سابع دورات الماسترز للألف نقطة.

وفي مباراته الأولى، أقصى نادال من الدور الثالث مواطنه ألبرت راموس فينولاس 7-6 (7-1) و6-2، الا أنه سقط أمام الأسترالي نيك كيريوس 2-6 و5-7، علماً بأن الأخير خاض أيضاً مباراتين في يوم واحد، وفاز في الدور الثالث على الكرواتي ايفو كارلوفيتش المعروف بارسالاته الساحقة، 4-6 و7-6 (8-6) و6-3.



وأوقف كيريوس (22 عاماً) مشوار نادال (31 عاماً) الفائز بـ15 لقباً كبيراً في مسيرته 10 منها في رولان غاروس الفرنسية، والذي ضمن انتزاع صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ تموز/يوليو عام 2014، من البريطاني أندي موراي الغائب عن سينسيناتي للاصابة.



وأفاد نادال أيضاً من انسحاب المصنف ثالثاً عالمياً السويسري روجيه فيدرر، ليتقدم بلا منافس إلى صدارة التصنيف العالمي، علماً بأن الدورة تشهد غياب مصنفين بارزين بسبب الاصابة، يتقدمهم السويسري ستانيسلاس فافرينكا والصربي نوفاك ديوكوفيتش.



وستتيح عودة نادال إلى صدارة التصنيف الذي يصدر الاثنين، دخوله كمصنف أول عالمياً إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك، آخر البطولات الكبرى لهذا الموسم، والمقررة بين 28 آب و10 أيلول.



وواجه نادال في ربع نهائي سينسيناتي أداءً لافتاً من كيريوس الذي تمكن من كسر إرسال منافسه مرتين في بداية المجموعة الأولى ليتقدم 4-صفر، وينهيها في 25 دقيقة فقط.



وفي المجموعة الثانية، فوت نادال فرصة أولى في الشوط الخامس لانتزاع الارسال من منافسه، ثم تجنب في الشوط العاشر كسر إرساله بإنقاذ ثلاث فرص ومعادلة النتيجة 5-5، الا أنه سقط في الشوط الثاني عشر وخسر المجموعة والمباراة.



وسيقابل كيريوس في نصف النهائي الإسباني دافيد فيرر (35 عاماً) الذي تفوق على النمسوي دومينيك تييم الثالث 6-3 و6-3.



وفي ربع النهائي أيضاً، تفوق البلغاري غريغور ديميتروف السابع على منافسه الياباني يويتشي سوغيتا 6-2 و6-1، وضرب موعداً في نصف النهائي مع الأميركي جون ايسنر الرابع عشر الفائز على مواطنه جاريد دونالدسون (20 عاما ومصنف 60 عالمياً) 7-6 (7-4) و7-5، في مباراة حقق فيها ايسنر 25 إرسالاً ساحقاً.