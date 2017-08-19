واصل مانشستر يونايتد عروضه القوية في الدوري الإنكليزي الممتاز عندما اجتاز مضيفه سوانسي بأربعة أهداف دون رد السبت في المرحلة الثانية من البطولة الانكليزية.

وضمن مانشستر يونايتد إلى حدّ كبير صدارة الدوري الإنكليزي للمرحلة الثانية توالياً بفارق الأهداف حيث بات يمتلك ثمانية أهداف (فاز في المرحلة الأولى بذات النتيجة على ضيفه وست هام) دون أن تتلقى شباكه أيّ هدف.



ووقع الإيفواري إيريك بيلي على أول أهداف مانشستر يونايتد مع الدقيقة الخامسة والأربعين من متابعة سهلة لرأسية الفرنسي بول بوغبا (أول أهدافه بقميص الشياطين الحمر في البطولة) قبل أن تتفجر قوة تلامذة جوزيه مورينيو بالدقائق الأخيرة.



وكان الفرنسي مارسيال كلمة سر مورينيو بعد دخوله في آخر ربع ساعة، حيث أسهم بالهدف الثاني لفريقه الذي سجله البلجيكي روميلو لوكاكو من تمريرة الأرميني مخيتاريان (80) ووقع على الهدف الرابع بنفسه مستفيداً من تمريرة مواطنه بوغبا (84) علماً أنّ الأخير كان صاحب الهدف الثالث الذي صنعه مخيتاريان أيضاً (82).



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ست نقاط من مباراتين في الصدارة بانتظار نتائج بقية مباريات المرحلة.



من جهته فشل سوانسي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل 0-0 مع ساوثهامبتون في المرحلة الأولى.