سقط قتلى وجرحى, يوم السبت, جراء انفجار سيارة مفخخة في ضاحية تشرين بمدينة اللاذقية.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان انفجار سيارة استهدف محيط ضاحية تشرين طريق الشيخ محمود مخلفا ضحايا, واحتراق السيارة بالكامل".

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة عن سقوط ضحايا جراء انفجار سيارة مفخخة في ضاحية تشرين بمدينة اللاذقية.

وتضاربت الانباء حول حصيلة عدد القتلى والجرحى, فيما لم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن الانفجار.

وكان اخر تفجير وقع في اللاذقية منذ نيسان الماضي, حيث استهدفت سيارة مفخخة تجمّع الجيش النظامي بين بلدتي سلمى و كنسبا ، ما أدى إلى ارتقاء عدد من القتلى و إصابة آخرين .

وياتي التفجير مع سريان اتفاق الهدنة منذ 6 ايار الماضي, والذي تم التوصل اليه بين الدول الضامنة خلال اجتماع استانا الاخير , يقضي بإقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر، وتتضمن ادلب واجزاء من محافظات اللاذقية و حماة وحمص .