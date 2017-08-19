سقط قتلى وجرحى, يوم السبت, جراء قصف استهدف عدة مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, رغم سريان اتفاق وقف التصعيد في المنطقة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحات التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف مناطق زملكا وسقبا ودوما وحمورية بالغوطة شنه النظام السوري.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان الجيش النظامي جدد استهدافه مواقع المجموعات المسلحة في محور عين ترما -جوبر بعدة صواريخ ارض-ارض قصيرة المدى.

وجاء القصف في وقت اتهمت مصادر معارضة القوات النظامية باستهداف حي جوبر الدمشقي "بغاز سام", مما اسفر عن حدوث "حالات اختناق", وذلك في حادثة جاءت بعد دخول اتفاق الهدنة في المنطقة حيز التنفيذ، والذي تم التوصل اليه الجمعة بين المعارضة والجانب الروسي.

وازدادات حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق بالغوطة الشرقية, في اطار حملة عسكرية بدأها في حزيران الماضي.

وتوصلت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا والمعارضة السورية, تموز الماضي، لاتفاق على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.

وتخضع بلدات وريف الغوطة الشرقية المجاورة إلى الشرق من دمشق لسيطرة عدة فصائل معارضة مثل "جيش الاسلام", "فيلق الرحمن", "جبهة النصرة" طوال معظم فترات الصراع .