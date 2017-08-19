أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF), يوم الجمعة, عن انهاء المرحلة الاولى من تطعيم 355 ألف طفل ضد شلل الأطفال في محافظتي الرقة ودير الزور, بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة (WHO).

ونقلت وكالة (تاس) عن منظمة "اليونيسيف" قولها ان " وباء شلل الأطفال يتكرر للمرة الثانية منذ بدء النزاعات المسلحة في سوريا منذ 2011".

واشار المنظمة الى ان "التطعيم ضد شلل الأطفال وأمراض أخرى, تهدد الأطفال في سوريا قبل عام 2011, كان يشمل أكثر من 80% من الأطفال السوريين، وقد انخفض في السنوات الستة الأخيرة على مدار الأزمة السورية ليشمل 40% فقط من مجموع الأطفال المقيمين في البلاد".

وكانت منظمة "الصحة العالمية" اعلنت مؤخرا انها تلقت تأكيدات بظهور ما لا يقل عن 15 حالة اصابة جديدة بمرض شلل الاطفال بمنطقة الميادين جنوب دير الزور وحالة اخرى في الرقة.

و بدأت وزارة الصحة السورية مطلع الشهر الجاري حملة لقاح ضد شلل الأطفال دون خمس سنوات، مستهدفة القرى التابعة لمحافظتي دير الزور والرقة .

وسبق ان اتهمت وزارة الصحة , تنظيم (داعش), بمنع إدخال أي نوع من اللقاحات الخاصة بالاطفال الى دير الزور, من قبل أي منظمة دولية.

وبدأ الوباء بالانتشار في دير الزور في 2013 و 2014 , حيث تم تسجيل 36 إصابة , قبل أن يتم احتواء هذا المرض.

سيريانيوز